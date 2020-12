"Standard": Mutmaßlicher türkischer Ex-Agent vor U-Haft-Entlassung

Er sollte Anschlag auf die Grün-Politikerin Aslan verüben - Gemeinderätin steht weiter unter Polizeischutz

Der Mann, der sich vor drei Monaten an die österreichische Polizei gewandt und mitgeteilt hatte, dass er den Auftrag erhalten habe, einen Anschlag auf die kurdischstämmige österreichische Grünen-Politikerin Berivan Aslan zu verüben, soll demnächst, möglicherweise noch am heutigen Montag, aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das berichtet der "Standard" am Montag.

Der Mann, mutmaßlicher Ex-Agent des türkischen Geheimdienstes MIT, soll den Auftrag für den Anschlag auf Aslan von seinem angeblichen Ex-Arbeitgeber erhalten haben. Vor wenigen Wochen reichten seine beiden Anwälte Haftbeschwerde ein. "Ich rechne damit, dass eine Entlassung bald bevorsteht", sagt Rechtsanwalt Daniel Mozga.

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen bestätigt dem "Standard" die bevorstehende Enthaftung zumindest vorsichtig. Laut einer Sprecherin war der mutmaßliche Ex-Agent des türkischen Geheimdienstes zum Zeitpunkt der Anfrage am Montagvormittag zwar noch nicht enthaftet. Aber er dürfte gegen Mittag oder am frühen Nachmittag aus der Untersuchungshaft entlassen werden, hieß es laut "Standard" seitens des Wiener Landesgerichts für Strafsachen. Auf Nachfrage der APA war vorerst niemand von der Medienstelle des Gerichts zu erreichen

Aslan selbst sagte, sie sei am Freitag über den Schritt verständigt worden. Zudem habe man ihr gesagt, dass der Mann, ein italienischer Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, anschließend in Schubhaft genommen werden solle. "Ich hoffe, dass er dann in Italien nicht untertaucht", sagte Aslan.

Die Politikerin, sie ist seit der letzten Wien-Wahl Gemeinderätin, hält es für einen "Skandal", dass es bisher zur Causa noch kein Statement des Außenministeriums gegeben hat. "Das ist eine Bankrotterklärung", meinte sie. Aslan selbst befindet sich weiterhin rund um die Uhr unter strengem Polizeischutz und ist zum größten Teil in Isolation in ihrer Wohnung. Anfang Jänner solle es ein Gespräch über die Sicherheitslage geben.