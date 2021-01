Star der Schaubühne und Muse Handkes: Libgart Schwarz wird 80

Kärntnerin war auch Mitglied des Burgtheaters und in Schalkos "Braunschlag" zu erleben - Geburtstag am 25. Jänner

Sie war Star an der Berliner Schaubühne und Stütze des Burgtheater-Ensembles, prägnante Darstellerin starker, manchmal etwas derangiert wirkender Frauenrollen, unerschrockene Geburtshelferin zeitgenössischer Stücke und selten aber doch auch im Fernsehen zu erleben, etwa in David Schalkos "Braunschlag" (2012). Am Montag (25. Jänner) feiert die österreichische Schauspielerin Libgart Schwarz ihren 80. Geburtstag.

Geboren wurde Libgart Schwarz am 25. Jänner 1941 in Sankt Veit an der Glan. Die Absolventin des Mozarteums und des Max-Reinhardt-Seminars in Wien war von 1967 bis 1994 mit dem späteren Literaturnobelpreisträger Peter Handke verheiratet, gemeinsam haben sie eine Tochter, Amina Handke. "In Graz ist sie vor allem durch ihre Exaltiertheit sowie wegen ihrer Theaterbesessenheit bekannt", heißt es in der Handke-Biografie von Malte Herwig. "Handke hasst das Theater, aber wenn Libgart spielt, geht er hin. 'Ich war Student, und sie war für mich als Schauspielerin der Star von Graz.' Als ein Freund die beiden miteinander bekannt macht, 'hat sie mich angeschaut. Ich hab gedacht, sie meint nicht mich. Und da hat sie mich doch gemeint.'"

Die Ehe der beiden hielt allerdings wesentlich länger als die Partnerschaft. Denn schon bald nach der Geburt Aminas trennten sich die Wege des Autors und der Schauspielerin (verarbeitet in Handkes "Der kurze Brief zum langen Abschied"). Der Vater übernahm fürs Erste die Betreuung der Tochter, während die Mutter eine steile Karriere im deutschsprachigen Theater absolvierte.

1975 wurde Libgart Schwarz erstmals bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres gewählt (1989 zum zweiten Mal). Peter Stein engagierte sie 1976 an die Schaubühne am Halleschen Ufer, wo sie unter anderem in Inszenierungen von Stein, Luc Bondy und Andrea Breth brillierte. Daneben war sie auch in Wim Wenders' Handke-Verfilmung "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" oder Werner Schroeters Bachmann-Verfilmung "Malina" zu sehen.

Im Jahr 2000 ging sie dann an das Burgtheater. Für ihre Frau Leimgruber in der Breth-Inszenierung von Horvaths "Der jüngste Tag" wurde sie 2001 erstmals für den Nestroy-Theaterpreis nominiert. Es folgten Rollen wie die Haushälterin in "Elisabeth II." von Thomas Bernhard, die Baronin in "Der Unbestechliche" von Hugo von Hofmannsthal oder zahlreiche Einsätze in Stücken von Rene Pollesch, Elfriede Jelinek oder Gert Jonke. Ende der Spielzeit 2007/2008 ging Schwarz dann in Pension, kehrte aber später als Gast ans Haus zurück, etwa als Greisin und als Dienerin in Handkes Neuübersetzung von Euripides' "Helena", die Luc Bondy 2010 am Burgtheater inszenierte. Für diesen Auftritt erhielt sie im selben Jahr eine Nominierung für den Nebenrollen-Nestroy.

In den Jahren der Theaterpension war Schwarz dann verstärkt im Fernsehen präsent, unter anderem mit Auftritten in den Serien "Schnell ermittelt", der Altersheim-Komödie "Die Spätzünder" von Wolfgang Murnberger und nicht zuletzt in David Schalkos Kultserie "Braunschlag" als Frau Berner.

