Stardirigent Zubin Mehta in Mailänder Krankenhaus eingeliefert

84-Jähriger fühlte sich bei Proben in der Mailänder Scala unwohl

Stardirigent Zubin Mehta ist am Samstag in Mailand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bei den Proben für die Aufführung von Richard Strauss' Oper "Salome", die in der Scala ohne Zuschauer aufgeführt wird und von RAI 5 am 20. Februar gesendet wird, fühlte sich der 84-Jährige unwohl, berichteten italienische Medien.

Mehta, der in den vergangenen Jahren an einem Nierentumor erkrankt war und inzwischen genesen ist, bleibt bis Montag unter Beobachtung im Krankenhaus. Angehörigen und Freunden versicherte er, dass er wohlauf sei. Der Maestro ist Ehrenpräsident des Florentiner Opernhauses "Maggio Musicale Fiorentino". Intendant des Theaters ist der österreichische Kulturmanager Alexander Pereira.