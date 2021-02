Stardirigent Zubin Mehta konnte Krankenhaus wieder verlassen

84-Jähriger fühlte sich bei Proben in der Mailänder Scala unwohl - "Salome"-Dirigat übernimmt Riccardo Chailly

Stardirigent Zubin Mehta, der am Samstag in Mailand ins Krankenhaus eingeliefert worden war, konnte das Spital am Montag wieder verlassen - und zwar "bei guter Gesundheit", wie die Scala mitteilte. Die Proben für die Aufführung von Richard Strauss' Oper "Salome", die in der Scala ohne Zuschauer aufgeführt wird und von RAI 5 am 20. Februar gesendet wird, wird Mehta präventiv aber dennoch nicht fortführen. Stattdessen springt Musikdirektor Riccardo Chailly für den Kollegen ein.