Starke Schneefälle sorgen für Stromausfälle in Japan

Starke Verkehrsbehinderungen

Starke Schneefälle haben in Teilen Japans für Stromausfälle und Verkehrschaos gesorgt. Die nationale Wetterbehörde warnte am Freitag Bewohner im Norden und entlang des Japanischen Meeres vor starken Windböen, hohem Wellengang und weiteren heftigen Schneefällen. In mehr als 40.000 Haushalten in der nördlichen Provinz Akita fiel vorübergehend die Stromversorgung aus. Dutzende Autos steckten auf einer Autobahn fest, mehr als 200 Flüge wurden gestrichen.

Auch auf der nördlichsten Hauptinsel Hokkaido kam es zu starken Verkehrsbehinderungen, zahlreiche Züge fielen dort aus. Seit Tagen sorgt eine extreme Kaltluftfront in der Region für Schneefälle.