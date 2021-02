Starke Schneefälle verursachen Verkehrschaos in Griechenland

Der Fahrplan für die Griechenland-Hilfe Bis zu 45 Mrd. Euro an Nothilfen haben die Euro-Länder und der Internationale Währungsfonds (IWF) dem von Pleite bedrohten Griechenland zugesagt. Die Zeit drängt, denn Griechenland muss für seinen Schuldendienst in den nächsten zwölf Monaten rund 39 Mrd. Euro aufbringen. Bereits am 19. Mai werden 8,5 Mrd. Euro für die Rückzahlung einer Anleihe fällig.