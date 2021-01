Starker Wirbelsturm bewegt sich erneut auf Mosambik zu

"Eloise" erreicht am Samstag Afrikas Ostküste

Mosambik wappnet sich erneut für einen tropischen Wirbelsturm, der sich von Madagaskar Richtung Afrikas Ostküste bewegt. Auch in Südafrika wurde am Freitag Sturmwarnung gegeben. "Laut Vorhersagen des südafrikanischen Wetterdienstes werden verschiedene Bereiche des Krüger-Nationalparks - vor allem im äußersten Norden - am Wochenende wegen des tropischen Wirbelsturms 'Eloise' von heftigen Regenfällen und starken Winden heimgesucht werden", so die Parkverwaltung.

Nach letzten Schätzungen des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) dürfte "Eloise" am Samstagvormittag auf die Küste treffen. In Mosambik stehen Helfer bereit. Sie zogen damit Konsequenzen aus einem verheerenden Wirbelsturm vor bald zwei Jahren. Die Schäden durch Zyklon "Idai" kurz vor der Erntezeit im März 2019 in Mosambik sowie den kurze Zeit später folgenden Zyklon "Kenneth" gelten als besonders verheerend und haben Langzeitwirkung. Rund drei Millionen Menschen waren in Mosambik, Simbabwe und Malawi betroffen, gut 600 Menschen starben. Besonders betroffen war die 500.000-Einwohner-Stadt Beira.

"Unsere größte Sorge ist, dass es zu Hochwasser kommt wie bei Zyklon "Idai" im Jahr 2019 und dann die Kommunikation und alle Transportwege stark beeinträchtigt sind", betonte am Freitag Marie David, die stellvertretende Länderdirektorin der Hilfsorganisation Care in Mosambik. Dort würden aktuell Gebäude gesichert, Mitarbeitende evakuiert, Hilfsgüter organisiert und Fahrzeuge bereitgestellt. Vor allem in Beira sei die Sorge groß. "Aktuell ist der Wasserstand ohnehin sehr hoch, weil Tropensturm "Chalane" Anfang des Jahres heftige Regenfälle brachte", erklärte David.