Starkes Nachbeben in Sulawesi - Keine neuen Opfer oder Schäden

Erdstoß der Stärke 5,0

Die am Freitag von einem schweren Erdbeben getroffene indonesische Insel Sulawesi ist am Samstag früh von einem starken Nachbeben erschüttert worden. Der Erdstoß wurde nach offiziellen Angaben mit einer Stärke von 5,0 gemessen, forderte aber nach ersten Erkenntnissen keine neuen Opfer und richtete auch keine weiteren Schäden an. Bei dem Beben am Freitag waren mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen und über 600 Menschen verletzt worden.

Helfer setzten unterdessen unter den Trümmern eingestürzter Häuser die Suche nach Verschütteten fort. Für die Bevölkerung trafen zudem weitere Hilfsgüter ein. Rund 15.000 Menschen waren am Freitag obdachlos geworden, als die Insel von einem Erdbeben der Stärke 6,2 getroffen wurde.