Statistik - 1.029 Neuinfektionen in Tirol, 55 Intensivpatienten

6.948 Menschen aktuell infiziert

In Tirol waren mit Stand Dienstagabend 6.948 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 1.029 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig konnten 732 Menschen wieder für gesund erklärt werden. Insgesamt überstanden bisher 14.276 Menschen die Virusinfektion. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 165 Menschen.

In den Spitälern mussten 343 Corona-Patienten behandelt werden, 55 davon auf der Intensivstation. Am stärksten betroffen war der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.674 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.348. In der Landeshauptstadt Innsbruck galten 1.245 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 336.483 Tests durchgeführt.