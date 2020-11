Mit 1.099 neuen Fällen binnen 24 Stunden hat der niederösterreichische Landessanitätsstab am Samstag einen neuen Höchstwert in Bezug auf die Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. In häuslicher Quarantäne befanden sich nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 24.640 Personen. Tags zuvor waren es noch 25.800 gewesen.