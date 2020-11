Statistik - 1.142 Neuinfektionen in Tirol, 54 Intensivpatienten

7.745 Menschen aktuell infiziert

In Tirol waren mit Stand Mittwochabend 7.745 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 1.142 Neuinfektionen hinzu, 345 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl jener Menschen, die mit oder an Covid-19 verstarben blieb unverändert bei 165. In den Spitälern wurden insgesamt 348 Corona-Patienten behandelt, davon 54 auf der Intensivstation.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.908 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.569. Im Bezirk Kufstein galten 1.330 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 341.242 Coronatests durchgeführt.