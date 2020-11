In Kärnten sind mit Stand Freitagnachmittag 270 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, wurden mit 65 die meisten Neuinfektionen im Bezirk Feldkirchen verzeichnet. In Hermagor waren es 34, in Spittal an der Drau 31 und in Klagenfurt 30.