Statistik - 274 Coronavirus-Neuinfektionen im Burgenland

Im Burgenland sind am Samstag 274 Coronavirus-Neuinfektionen vermeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle kletterte nach Angaben des Koordinationsstabs Coronavirus auf 3.643. 1.880 Menschen galten als genesen, was einem Zuwachs von 143 gegenüber dem Vortag entsprach. Als aktuell infiziert wurden 1.732 Personen registriert, 131 mehr als am Freitag.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in burgenländischen Spitälern stieg um zehn auf 67 an. 14 von ihnen mussten intensivmedizinisch behandelt werden. Es wurden keine neuen Todesopfer gezählt. 3.423 Personen befanden sich in behördlich angeordneter Quarantäne. Das waren 195 mehr als am Vortag.