Statistik - 322 Neuinfektionen in Tirol, 310 Genesene

In Tirol waren mit Stand Montagmittag 6.769 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Sonntagabend kamen 322 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 310 weitere Personen vom Virus genesen, ging aus dem Dashboard des Landes hervor. 325 Corona-Patienten wurden in den Krankenhäusern behandelt - um 47 mehr als am Tag zuvor. 56 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung, um sechs mehr als am Sonntag.

331.269 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt. Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.597 auf, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.305 und der Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.229. In Tirol starben bis dato 152 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.