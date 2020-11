Statistik - 386 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

8.885 Menschen aktuell infiziert

In Südtirol waren mit Stand Mittwochvormittag 8.885 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen bei 2.658 untersuchten Abstrichen 386 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 14.470. Seit dem Vortag verstarben neun weitere Personen mit oder an Covid-19. Damit muss Südtirol bisher 359 Todesfälle beklagen.

In den Spitälern waren 331 Corona-Patienten auf den Normalstationen untergebracht, 37 wurden auf den Intensivstationen betreut. In Privatkliniken befanden sich 96 Infizierte, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns 113. In Südtirol wurden bisher 263.053 Coronatests durchgeführt.