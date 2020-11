Statistik - 426 Neuinfektionen in Vorarlberg, weniger auf Intensiv

In Vorarlberg sind in den vergangenen 24 Stunden 426 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 269 Personen wieder als genesen, informierte die Landessanitätsdirektion am Sonntag. Damit stieg die Zahl der aktuell positiv getesteten Personen auf 3.450. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb stabil bei 49.

Leichte Entspannung gab es indes auf den Vorarlberger Intensivstationen. Die Zahl der Covid-Patienten, die intensivmedizinische Behandlung benötigten, sank von 27 am Samstag auf nunmehr 23. Die Zahl der Patienten auf den Normalstationen stieg indes von 113 auf 134.

Die meisten Fälle gab es mit 1.132 im Bezirk Bregenz, gefolgt vom Bezirk Dornbirn mit 1.008 Fällen. Dahinter reihten sich der Bezirk Feldkirch mit 846 Infizierten und der Bezirk Bludenz mit 437 Fällen ein. In Vorarlberg wurden bisher 137.602 Tests durchgeführt.