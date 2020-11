Von Mittwoch bis Donnerstagnachmittag sind in Kärnten insgesamt 470 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Am meisten Fälle gab es in der Landeshauptstadt Klagenfurt mit 110, im Bezirk Völkermarkt waren es 69 und in Klagenfurt-Land 55. Am wenigsten Neuinfektionen wurden im Bezirk Hermagor mit 23 registriert, gefolgt vom Bezirk Feldkirchen mit 26.