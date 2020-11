Statistik - 493 Neuinfektionen in Tirol, drei Todesfälle

In Tirol sind seit Samstagabend 493 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 405 Personen wieder als genesen. Die Anzahl der aktuell Infizierten erhöhte sich damit auf 6.673, ging am Sonntag gegen Mittag vom Dashboard des Landes hervor. Indes gab es auch drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit starben in Tirol bisher 151 Personen mit oder an dem Coronavirus.

Auch bei den Hospitalisierungen gab es nach einem leichten Rückgang am Samstag nun wieder eine Zunahme. 278 Covid-Patienten befanden sich am Sonntag in Spitalsbehandlung, um 15 mehr als am Vortag. 50 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung, am Samstag waren es 48 gewesen.

Die meisten Infizierten gab es mit 1.594 nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.274 Fällen. Dahinter reihte sich die Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.165 Fällen ein. In Tirol wurden bisher 328.388 Tests durchgeführt.