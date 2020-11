Statistik - 520 Neuinfektionen in Tirol, zwei weitere Todesfälle

In Tirol sind seit Freitagabend 520 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 422 Personen wieder als genesen. Damit waren mit Stand Samstagvormittag aktuell 6.351 Personen mit dem Coronavirus infiziert, ging aus dem Dashboard des Landes hervor. Indes verstarben zwei weitere Personen mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle in Tirol stieg damit auf 148.

Die meisten Infizierten gab es mit 1.582 im Bezirk Innsbruck-Land, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.167. Dahinter reihte sich die Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.147 Fällen ein. In Tirol wurden bisher 323.454 Tests durchgeführt.