Statistik - 536 Neuinfektionen in Tirol, acht Todesfälle

In Tirol waren Freitagmittag 5.995 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Donnerstagabend kamen 536 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 505 weitere Menschen vom Virus genesen, ging aus dem Dashboard des Landes hervor. Indes starben acht weiter Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. In den Spitälern wurden insgesamt 276 positiv Getestete behandelt - um zwölf mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten belief sich weiter auf 44.

23 der 44 Intensivpatienten wurden an der Innsbrucker Klinik behandelt. Sieben weitere in Zams, vier in Hall in Tirol, jeweils drei in Kufstein und St. Johann sowie zwei in Lienz. Jeweils ein Infizierter wurde in den Krankenhäusern in Schwaz und Reutte betreut.

Im Bundesland wurden bis dato 319.705 Testungen durchgeführt. Die meisten Infizierten wies weiter der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.502 auf. Dahinter folgte der Bezirk Schwaz im Tiroler Unterland mit 1.119 aktiv Erkrankten. Die drittmeisten Covid-Fälle wies die Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.059 auf.

11.906 Menschen galten bereits wieder als vom Coronavirus genesen. 146 starben in Zusammenhang mit dem Virus.