Statistik - 548 Neuinfektionen in Tirol, weniger Krankenhauspatienten

Zehn weitere Todesfälle

In Tirol waren mit Stand Freitagmittag 8.846 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Donnerstagabend kamen 548 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren 24 Menschen vom Virus genesen, ging aus dem Dashboard des Landes hervor. Zudem wurden zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 vermeldet. In den Krankenhäusern wurden insgesamt 343 Infizierte behandelt - um neun weniger als am Vortag.

Auch die Anzahl der Intensivpatienten war erneut leicht rückläufig - 51 Menschen waren dort untergebracht, um einer weniger als am Donnerstag. Die meisten Corona-Patienten in Tirol wurden mit 72 an der Innsbrucker Klinik behandelt.

348.517 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt. Die meisten Infizierten verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck Land mit 2.122, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.798 und dem Bezirk Kufstein mit 1.599.