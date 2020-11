Statistik - 622 Neuinfektionen in Tirol, weniger Intensivpatienten

Drei weitere Todesfälle - 8.126 aktuell infiziert

In Tirol sind seit Mittwochabend 622 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 238 Personen wieder als genesen. Damit erhöhte sich die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 8.126, ging am Donnerstagvormittag vom Dashboard des Landes hervor. Indes waren drei weitere Personen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich damit auf 168.

Mit Stand Donnerstagvormittag befanden sich 352 Covid-Patienten in Tirol in Spitalsbehandlung, um vier mehr als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatienten war leicht rückläufig, sie sank von 54 Patienten am Mittwoch auf nunmehr 52, teilte das Land mit. Die meisten Covid-Patienten wurden an der Innsbrucker Klinik behandelt, nämlich 78.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 2.021 Infizierten. Dahinter reihten sich der Bezirk Schwaz mit 1.629 Fällen und der Bezirk Kufstein mit 1.450 Fällen ein. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren 1.290 Fälle zu verzeichnen. In Tirol wurden bisher 344.227 Tests durchgeführt.