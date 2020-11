Statistik - 821 Neuinfektionen in Tirol, 530 neu genesen

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 821 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 530 Personen wieder als genesen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 6.255, teilte das Land am Freitagabend mit. Indes waren auch acht weitere Todesfälle zu verzeichnen. Die Verstorbenen waren zwischen 65 und 97 Jahre alt. Damit verstarben in Tirol bisher 146 Personen mit oder an dem Coronavirus.

Auf den Normalstationen der Tiroler Krankenhäuser wurden 276 Covid-19-Patienten versorgt, 44 davon befanden sich auf einer Intensivstation. Die meisten Infizierten gab es mit 1.603 Fällen im Bezirk Innsbruck-Land, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.147 Fällen. Dahinter reihte sich die Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.112 Infizierten ein. In Tirol wurden bisher 321.669 Tests durchgeführt.