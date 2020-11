Statistik - 828 Neuinfektionen in Tirol, drei Todesfälle

Aktuell 8.332 Personen infiziert

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 828 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 238 Personen wieder als genesen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 8.332, teilte das Land am Donnerstagabend mit. Indes gab es drei weitere Todesfälle. Eine 85-Jährige und ein 91-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz, sowie ein 88-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel starben mit oder an dem Coronavirus. Alle drei hatten Vorerkrankungen.

Damit starben in Tirol insgesamt 168 Personen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Mit Stand Donnerstagvormittag befanden sich 352 Covid-Patienten in Tirol in Spitalsbehandlung, um vier mehr als am Vortag. Die Anzahl der Intensivpatienten war leicht rückläufig, sie sank von 54 Patienten am Mittwoch auf nunmehr 52.

Am stärksten betroffen war nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 2.051 Fällen. Dahinter reihten sich die Bezirke Schwaz mit 1.706 Infizierten und Kufstein mit 1.490 Infizierten ein. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 1.308 Corona-Fälle. In Tirol wurden bisher 345.551 Tests durchgeführt.