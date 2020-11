Statistik - 840 Neuinfektionen in Tirol, 48 auf Intensivstation

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 840 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 505 Personen wieder als genesen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 6.588, teilte das Land am Samstagabend mit. Zudem verstarben zwei weitere Personen mit oder an dem Coronavirus - ein 90-Jähriger sowie ein 94-Jähriger aus Innsbruck. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 148.

263 Covid-19-Patienten befanden sich mit Stand Samstag in Tirol in Spitalsbehandlung, das waren um 13 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen stieg indes die Anzahl an Covid-Patienten von 44 auf 48, teilte das Land mit.

Die meisten Fälle gab es mit 1.663 weiterhin im Bezirk Innsbruck-Land, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.220 Fällen. Dahinter reihte sich die Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.183 Infizierten ein. In Tirol wurden bisher 326.050 Tests durchgeführt.