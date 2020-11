Statistik - 891 Neuinfektionen in Tirol, ein Intensivpatient weniger

7.753 Menschen aktuell infiziert - 54 Intensivpatienten

In Tirol waren mit Stand Mittwochvormittag 7.753 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vorabend kamen 891 Neuinfektionen hinzu, 86 Menschen konnten dagegen für gesund erklärt werden. Insgesamt überstanden bisher 14.362 Menschen die Virusinfektion. Mit oder an Covid-19 verstarben in Tirol 165 Menschen.

In den Spitälern wurden 348 Corona-Patienten behandelt, um fünf mehr als noch am Vortag. Davon benötigten 54 Betroffene intensivmedizinische Betreuung - am Dienstag waren es 55. Die meisten Covid-Patienten wurden an der Innsbrucker Klinik behandelt, nämlich 75.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.858 Fällen, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.538. Im Bezirk Kufstein galten 1.372 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 340.320 Coronatests durchgeführt.