Statistik - Acht Todesfälle im Burgenland

113 Neuinfektionen - 22 Erkrankte auf Intensivstation

Im Burgenland sind am Samstag acht Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, darunter auch einige Nachmeldungen aus den vergangenen Tagen, registriert worden. Drei Frauen und drei Männer zwischen 79 und 87 Jahren aus dem Bezirk Oberwart sowie eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf, die beide an Vorerkrankungen litten, starben mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 87. Seit Freitag wurden 113 Neuinfektionen gemeldet. Weil gleichzeitig 156 Personen neu genesen sind, sank die Zahl der aktiven Fälle um 51 auf 1.558. In den burgenländischen Spitälern werden laut Koordinationsstab derzeit 103 Covid-19-Patienten behandelt, 22 davon intensivmedizinisch. 2.357 Personen befanden sich unter behördlich angeordneter Quarantäne. Das sind 172 weniger als am Freitag.

Insgesamt wurden im Burgenland bisher 7.242 bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet. 5.597 Menschen gelten als genesen.