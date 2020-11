Statistik - Erneut mehr Corona-Patienten in Vorarlbergs Spitälern

Zahl der stationären Patienten stieg von 177 auf 186, jene der intensivmedizinisch Betreuten von 30 auf 38 - Weitere Person verstorben

Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten, die in Vorarlbergs Spitälern betreut werden müssen, ist von Dienstag auf Mittwoch erneut gestiegen. Am Mittwochvormittag wurden 186 Corona-Patienten stationär betreut, 23 Aufnahmen standen 13 Entlassungen gegenüber, berichtete die Krankenhausbetriebsgesellschaft. 38 mit dem Coronavirus Infizierte benötigten intensivmedizinische Pflege, am Dienstag waren es noch 30 gewesen. Eine weitere Person ist verstorben.

284 der 432 Normalbetten sind für die Behandlung von Corona-Patienten noch verfügbar, von den derzeit insgesamt 63 intensivmedizinisch betreuten Betten stehen noch 18 zur Verfügung, das sind gleich viele wie Dienstag früh.

Das Land Vorarlberg hatte am Dienstag angekündigt, angesichts der nach wie vor hohen Zahl an Covid-19-Neuinfektionen mit der Aufstockung der Intensivkapazitäten zu beginnen. In einem ersten Schritt wurden zwölf zusätzliche Intensivbetten zu den 51 grundsätzlich in den Vorarlberg Krankenhäusern bestehenden Intensivbetten zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf soll eine Aufstockung auf 75 Intensivbetten erfolgen, insgesamt könnte auf 104 Plätze mit Beatmungsgeräten aufgerüstet werden.