Statistik - Im Bundesland Salzburg 5.150 Personen aktiv infiziert

163 Corona-Patienten im Spital betreut - FFP2-Masken statt wöchentliche Tests bei SALK-Mitarbeiter - Mehrere Corona-Fälle in zwei Seniorenheimen

Im Bundesland Salzburg sind bisher 10.778 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mit Stand von heute, Montag, 10.00 Uhr, wurden 458 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Die Zahl der aktiv infizierten Personen betrug aktuell laut EMS 5.150 (plus 300), im Spital wurden 163 Corona-Patienten betreut, davon 22 auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt waren 4.603 Personen.

Die Mitarbeiter der Salzburger Landeskliniken (SALK) werden laut einem ORF-Bericht von Montag, in dem SALK-Geschäftsführer Paul Sungler zitiert wird, nicht wöchentlich auf das Coronavirus getestet. Alle Mitarbeiter mit Patientenkontakt würden seit der Vorwoche verpflichtend eine FFP2-Maske tragen. Diese Maßnahme basiere auf einer Ausnahme in der Verordnung der Bundesregierung. Wenn nicht ausreichend Testmaterialien zur Verfügung stünden, dann könne mit FFP2-Masken gearbeitet werden. Bei rund 6.500 internen und rund 500 externen Mitarbeitern der Landeskliniken würde eine monatlichen Testrate von mehr als 30.000 Tests einen zu großen, administrativen Aufwand erfordern, argumentierte der Geschäftsführer.

In zwei Seniorenwohnhäusern in der Stadt Salzburg wurden mittlerweile neue Corona-Fälle bekannt. Seit Sonntagabend wurden sieben Bewohner und drei Mitarbeiter des städtischen Seniorenwohnhauses Nonntal in Salzburg positiv auf das Coronavirus getestet. Die Betroffenen wurden isoliert. Die Gesundheitsbehörde meldete bereits am Sonntagabend zwölf positiv getestete Personen, davon fünf Bewohner und sieben Mitarbeiter, in einem Seniorenwohnhaus in der Stadt Salzburg, wobei es sich nicht um ein städtisches Seniorenwohnhaus handelt. Weiters meldete die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung am Montag, dass eine Mitarbeiterin der Jugendwohlfahrt mit dem Coronavirus infiziert ist. Acht Personen wurden als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne geschickt oder verkehrsbeschränkt.