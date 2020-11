Statistik - Mehr als 1.000 Neuinfektionen in Kärnten gemeldet

50 Prozent positive Testergebnisse in 24 Stunden - Auch Nachmeldungen enthalten

Die Coronavirus-Neuinfektionen in Kärnten sind am Freitag auf 1.006 in der Früh gemeldete Fälle hinaufgeschossen. Es seien zwar Nachmeldungen enthalten, das könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anstieg "rasant" sei, hieß es in einer Aussendung des Landespressediensts. 50 Prozent der Tests der vergangenen 24 Stunden seien positiv gewesen.

Aktuell gab es in Kärnten 3.833 aktiv Infizierte, die als solche erfasst waren. Ein neuer Todesfall wurde gemeldet. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie in Kärnten 58 Menschen mit bzw. an Covid-19 gestorben.