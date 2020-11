Statistik - Wien meldete 522 Neuinfektionen

In Wien ist die Zahl der Coronavirusinfektionen am Sonntag mit 38.436 angegeben worden. Das ist ein Anstieg um 522 binnen 24 Stunden. Der Zuwachs ist im Vergleich zu den vergangenen Tagen relativ gering - was an Wochenenden jedoch meist der Fall ist.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt laut Krisenstab inzwischen insgesamt 383. Das sind fünf mehr als gestern. Bei den heute gemeldeten Todesfällen handelt sich um drei Frauen im Alter von 53, 76 und 95 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von 79 und 80 Jahren.

Aktuell erkrankt sind derzeit 11.190 Personen, 26.863 Menschen sind wieder genesen. Am gestrigen Samstag wurden laut der Mitteilung 4.737 Corona-Untersuchungen vorgenommen, das macht insgesamt 675.738 Testungen, hieß es.