Statistik - Zahl der aktiv Infizierten in Salzburg leicht rückläufig

Am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge Rückgang - 291 Neuinfektionen am Mittwoch

Im Bundesland Salzburg ist die Anzahl der aktuell am Coronavirus infizierten Menschen zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Mittwochfrüh meldete das Land 5.063 aktiv Infizierte, um vier weniger als am Mittwoch. Am Dienstag war der Rückgang im Vergleich zu Montag mit 83 wesentlich deutlicher ausgefallen. Die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten ist in Salzburg seit Tagen mehr oder weniger stabil.

Mittwochvormittag befanden sind 163 Patienten in Krankenhausbehandlung, um einer weniger als am Dienstag. Davon lagen 24 Erkrankte auf der Intensivstation, was eine Zunahme um zwei Intensivpatienten im Vergleich zum Vortag bedeutet. Insgesamt stehen im Bundesland 45 Intensivbetten für Corona-Patienten zur Verfügung.

Am Mittwoch wurden 291 neue Infektionen gemeldet, damit wurden in Summe seit Beginn der Pandemie 11.379 Menschen im Bundesland mit dem Virus nachweislich angesteckt. Die Zahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Toten lag heute bei 64 und damit um einen Todesfall höher als gestern. Ein 89-jähriger Tennengauer ist gestorben, wie die Gesundheitsbehörden heute bekannt gaben.