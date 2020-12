Staublawine zerstörte Versorgungsbahn am Großglockner

Seilbahn versorgt Erzherzog-Johann-Hütte - Ausmaß des Schadens noch nicht klar

Eine Staublawine hat eine Versorgungsseilbahn am Großglockner zerstört. Wann die Lawine abgegangen war, sei noch unklar, berichtete der ORF Tirol am Donnerstag. Am Montag habe man erstmals bemerkt, dass die Bahn nicht mehr intakt sei. Sie führt zur Adlersruhe und versorgt die höchste Schutzhütte Österreichs - die Erzherzog-Johann-Hütte - auf 3.454 Metern Seehöhe.

Wie groß das Ausmaß des Schadens ist, war ebenso noch nicht bekannt. Drei Stützen dürfte die Lawine allerdings mitgerissen haben, hieß es. Hüttenpächter Toni Riepler habe sich am Donnerstag mit seinen Tourenskiern aufgemacht, die Zerstörung zu begutachten. Klar sei für ihn aber, dass die Schäden "massiv" seien. Was dies für den Betrieb während des Winters bedeuten wird, blieb offen.