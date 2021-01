Staugefahr auf B14 wegen Sanierung der Heiligenstädter Hangbrücke

An Stadtgrenze von Wien und Klosterneuburg pro Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung

Auf der B14 an der Stadtgrenze von Wien und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) drohen ab Mittwoch teils erhebliche Staus und Zeitverluste. Die Heiligenstädter Hangbrücke in Döbling wird in den kommenden zwei Jahren komplett erneuert, erinnerte der ÖAMTC. Pro Richtung werde nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen.

Die Ausweichmöglichkeit für den Individualverkehr führt über die Kuchelauer Hafenstraße (für Pkw bis 3,5 Tonnen und maximal 3,5 Meter Höhe) und wird laut ÖAMTC mittels Anzeigetafeln je nach Verkehrslage angesteuert. Die Ableitung in Richtung Klosterneuburg erfolgt ab Kahlenbergerdorf über Bloschgasse/Billergasse, in Richtung Wien ab dem Kreisverkehr Wiener Straße/Weidlinger Straße. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Linienbusse und Schwerverkehr nutzen weiterhin die Hangbrücke. Für alle, die mit Fahrrad unterwegs sind, besteht dem Club zufolge eine Ausweichmöglichkeit über den Hafenbegleitdamm. Die Kuchelauer Hafenstraße stehe ebenfalls zur Verfügung.