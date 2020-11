Steiermark-Wahlen - Wiederholung in fünf Kommunen am Sonntag

Insgesamt 4.888 Wahlkarten beantragt - 1.423 Personen haben am vorgezogenen Wahltag gewählt

In fünf steirischen Kommunen werden am kommenden Sonntag die Gemeinderatswahlen wiederholt, da es bei der Auszählung zu Unstimmigkeiten gekommen war. Die fünf Gemeinden sind Ilz, Wildon, Leibnitz, St. Andrä-Höch und Mortantsch. Bereits vergangene Woche am Freitag, 6. November, gab es einen vorgezogenen Wahltag, den 1.423 Personen genutzt haben. Bis Freitagmittag wurden insgesamt 4.888 Wahlkarten ausgestellt, hieß es seitens der Landeswahlbehörde.

Am vorgezogenen Wahltag haben in Ilz bereits 293 der insgesamt 3.167 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 9,25 Prozent. 763 Personen haben eine Wahlkarte beantragt. In Wildon haben 148 Männer und Frauen ihre Stimme schon vergangene Woche abgegeben (3,24 Prozent). 1.314 von 4.573 Wahlberechtigten haben eine Wahlkarte beantragt. In der Bezirkshauptstadt Leibnitz sind 10.232 Wähler berechtigt ihre Stimme abzugeben. 594 (5,81 Prozent) haben das schon am vorgezogenen Wahltag gemacht. 2.099 haben eine Wahlkarte beantragt.

In St. Andrä-Höch sind 1.501 Wahlberechtigte, 134 (8,93 Prozent) von ihnen sind schon am vorgezogenen Wahltag zur Urne geschritten. 295 Personen haben eine Wahlkarte beantragt. In Mortantsch sind 1.766 Wahlberechtigte, von denen 254 (14,38 Prozent) vergangene Woche gewählt haben. 417 haben eine Wahlkarte beantragt.

Die Wahllokale schließen am kommenden Sonntag um 12.00 Uhr bzw. um 13.00 Uhr, sagte Manfred Kindermann von der Wahlbehörde des Landes. Wegen der Stimmzettel durch die Briefwahl, die am Sonntagnachmittag ausgezählt werden, dürfte das Ergebnis speziell in Leibnitz wohl relativ spät bekannt sein. Er rechnet nicht vor 18.00 Uhr damit. Vor allem will man diesmal bei der Zählung besonders genau darauf aufpassen, damit es nicht wieder zu einer Wahlanfechtung kommen kann.