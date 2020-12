Steigende Gewalt in Zentralafrika im Vorfeld der Wahlen

Ruandische UN-Truppen wurden angegriffen

In der Zentralafrikanischen Republik steigen im Vorfeld der Wahlen am Sonntag Gewalt und Spannungen. Rebellen hätten ruandische Soldaten der UN-Friedensmission angegriffen, teilte Ruandas Verteidigungsministerium mit. Daher habe man zusätzliche Truppen in das Land geschickt. Das Verteidigungsministerium warf dem zentralafrikanischen Ex-Präsidenten und Oppositionellen François Bozizé am Sonntag vor, die Rebellen zu unterstützen.

"Wir werden jede Gruppe, die unseren Kräften Schaden zufügen oder die Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik stören möchte, eindämmen", sagte Ruandas Präsident Paul Kagame am Montag im Fernsehen.

Das mineralreiche aber extrem arme Zentralafrika ist seit Jahren von Konflikten und Putschen gebeutelt. 2013 wurde der damalige Staatschef Bozizé von der Seleka, einer überwiegend muslimischen Koalition an Rebellengruppen, gestürzt. Es folgten Jahre der Kämpfe zwischen der Seleka und der christlichen Anti-Balaka-Milizen. Eine französische Militärintervention und später eine UN-Mission stabilisierten zeitweise die Lage. 2019 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, dennoch kommt es immer wieder zu Gewalt.

Am Sonntag finden voraussichtlich die Präsidenten- und Parlamentswahlen statt, in der sich Staatschef Faustin-Archange Touadéra um eine zweite Amtszeit bewirbt. Bozizé - der 2003 durch einen Putsch an die Macht kam - wollte für das höchste Amt im Land kandidieren, ein Gericht wies aber seine Kandidatur zurück. Bozizé steht unter anderem unter UN-Sanktionen wegen seiner mutmaßlichen Unterstützung von Milizen.