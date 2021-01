Steigendes Interesse an veganer Ernährung - vor allem bei Männern

Umfrage: Fast die Hälfte der Österreicher rein pflanzlichen Speisen zugeneigt - Bei Frauen sind es 35 Prozent

Der Trend zu veganer Ernährung ist auch im "Schnitzel-Land" Österreicher nicht mehr aufzuhalten. Wie eine vom Zustelldienst Lieferando in Auftrag gegebene Online-Umfrage mit 1.000 repräsentativ ausgewählten Teilnehmern ergeben hat, interessieren sich hierzulande mittlerweile 76 Prozent der 18- bis 35-Jährigen für fleischfreie Kost. Überraschenderweise sind es mehr Männer als Frauen, die sich mit rein pflanzlicher Ernährung näher auseinandersetzen.

Fast die Hälfte - 47 Prozent - des vorgeblich starken Geschlechts bekundet Interesse an veganen Speisen und 62 Prozent haben solche auch schon zubereitet. Bei den Frauen liegt der Ende November durchgeführten Online-Befragung zufolge das Interesse bei 35 Prozent. 57 Prozent haben schon ein nichttierisches Schnitzel in der Pfanne gebraten. Die Befürchtung, mit veganer Ernährung würden zu wenig Nährstoffe aufgenommen werden, teilen nur mehr 41 Prozent der Befragten. Die Mehrheit sieht vegane Ernährung dagegen als nährstoffreich und gesund an. Die größte Hürde bei der Umstellung auf rein pflanzliches Essen sehen sie darin, den charakteristischen Geschmack tierischer Produkte zu verpassen.

Der Trend zu fleischlosen Mahlzeiten lässt sich auch bei Lieferando ablesen. Im vergangenen November haben Nutzer des Zustelldienstes in Wien mehr als zwei Mal so häufig vegane Speisen bestellt wie im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Bezogen auf ganz Österreich wurde bei fleischfreien Bestellungen ein Zuwachs um 135 Prozent registriert.