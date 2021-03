Steinbrocken traf Forstarbeiter in der Obersteiermark am Kopf

42-Jähriger wurde schwer verletzt ins LKH Graz geflogen

Ein 42-jähriger Forstarbeiter ist am Dienstag bei der Arbeit in einem Waldstück in seinem Heimatbezirk Bruck-Mürzzuschlag von einem rund 50 Zentimeter großen Stein getroffen und schwer verletzt worden. Der Mann führte laut Polizei mit einem Arbeitskollegen in einem Wald in Veitsch Holzschlägerungs- und -aufarbeitungsarbeiten durch. Sein Kollege verständigte die Einsatzkräfte, die den Verletzten versorgten und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins LKH-Graz brachten.

Der Mann hatte am frühen Nachmittag im steilen Gelände eines Grabens in der Veitsch die Kette einer Motorkettensäge gefeilt. Als sein Arbeitskollege mit der Seilwinde seiner Zugmaschine Holzstämme nach oben transportierte, löste sich laut Polizei aus unbekannter Ursache ein Stein von etwa einem halben Meter Durchmesser und kollerte auf den Arbeiter zu. Der Brocken traf den 42-Jährigen am Kopf, woraufhin der Mann - der mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung ausgestattet war - ins Gelände in Richtung einer Forststraße abstürzte.