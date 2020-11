Steinmeier dankt Prinz Charles für Geste der Versöhnung

Britischer Thronfolger und deutscher Bundespräsident nahmen an Kranzniederlegung zum Volkstrauertag teil

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit dem Versprechen einer weiterhin engen Partnerschaft auf den Berlin-Besuch des britischen Thronfolgers Prinz Charles zum Volkstrauertag reagiert. "Wir Deutsche sind Prinz Charles und Herzogin Camilla tief dankbar für diese außergewöhnliche Geste der Versöhnung und der Verbundenheit in außergewöhnlichen Zeiten", erklärte Steinmeier am Sonntag nach einem Gespräch mit Prinz Charles und dessen Ehefrau, Herzogin Camilla.

"Uns einen der Wunsch und die feste Absicht, die gute Nachbarschaft und enge Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland auch in Zukunft zu erhalten und zu stärken", versicherte Steinmeier in Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Im Anschluss nahm der Bundespräsident gemeinsam mit dem Prinzen und Repräsentanten der Verfassungsorgane an der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag an der Neuen Wache teil. Die Neue Wache in Berlin-Mitte ist seit 1993 die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik für die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft.

Am Nachmittag wollte Prinz Charles die Gedenkrede zum Volkstrauertag im Bundestag halten. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges sollen dabei die deutsch-britischen Beziehungen im Zentrum stehen. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der Königlichen Familie an der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilnimmt.