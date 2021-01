Steirer (37) sprach Todesdrohung auf Sprachbox - festgenommen

35-Jähriger und dessen Familie aus Graz-Umgebung wurden mit Umbringen bedroht

Ein 37-jähriger Mann aus dem Westen des Bezirks Graz-Umgebung hat einen 35-Jährigen und dessen Familie mit dem Umbringen bedroht. Die Todesdrohung sprach er auf die Sprachbox des Mobiltelefons des Mannes aus dem Süden des Bezirks. Der 37-Jährige hatte angekündigt, dass er die Familie töten werde, falls sich sein Kontrahent ihm "noch einmal nähern " werde, wie am Freitag auf APA-Anfrage mitgeteilt wurde. Der Mann wurde laut Landespolizeidirektion festgenommen.

Der Bedrohte war am Donnerstag in der Früh auf der Polizeiinspektion Kalsdorf erschienen und hatte Anzeige erstattet. Die Polizei leitete Erhebungen ein, aufgrund deren Ergebnissen die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des 37-Jährigen anordnete. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der Grund der Auseinandersetzung und in welchen Verhältnis die Männer zueinanderstanden war nicht zu erfahren.