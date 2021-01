Steirer bei Forstunfall schwer verletzt

Schwierige Bergung von 26-Jährigem aus unwegsamem Gelände

Ein 26-jähriger Mann aus der Steiermark ist am Sonntag bei einem Forstunfall in St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte er mit seinem 30-jährigen Bruder Holzarbeiten durchgeführt, als er von einem umfallenden Baum getroffen und zu Boden geschleudert wurde. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Bein sowie Wirbelverletzungen.

Für die Einsatzkräfte gestaltete sich der Einsatz schwierig, weil selbst Allrad-Fahrzeuge Schneeketten für die Zufahrt auf der tiefen und aufgeweichte Forststraße benötigten. Der Verletzte musste 700 Meter weit zum Rettungsauto getragen werden. Er wurde ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert. Im Einsatz standen acht Kräfte der Bergrettung Kapfenberg und Bruck an der Mur, zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie zwei Alpinpolizisten.