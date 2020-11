Ein 65-jähriger ist am Samstagnachmittag in Gasen (Bezirk Weiz) bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Er wurde beim Aufarbeiten eines gefällten Baums von einem Stamm am Bein getroffen. Laut Polizei fuhr der Mann noch mit seinem Traktor in Richtung seines Hofes. Sein 27-jähriger Sohn brachte ihn heim und alarmierte die Rettung. Der 65-Jährige wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert.