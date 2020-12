Ein 33 Jahre alter Grazer ist am Mittwoch von der Weinebene in Frantschach-St. Gertraud (Bezirk Wolfsberg) aus eine Skitour auf die Koralm gegangen. Als er vom Großen Speikkogel wieder abfuhr, löste er auf etwa 2.070 Meter Seehöhe in einer steilen Rinne ein Schneebrett aus. Er wurde 100 Meter mitgerissen, da sein Lawinenairbag ausgelöst wurde, blieb er nur mit den Beinen im Schnee stecken. Er konnte sich selbst befreien und fuhr unverletzt zu Tal.