Steirer krachte mit Auto gegen Baum und starb an Unfallstelle

25-Jähriger kam auf Teichalmstraße von Fahrbahn ab

Ein 25-jähriger Steirer ist Donnerstagfrüh bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er war gegen 6.15 Uhr auf der Teichalmstraße im Bezirk Weiz in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr auf eine Leitschiene auf und stieß dann in einem steilen Waldstück gegen einen Baum. Mitarbeiter einer nahen Straßenmeisterei entdeckten gegen 6.30 Uhr Fahrzeugteile und fanden daraufhin das Wrack. Für den Lenker kam die Hilfe aber zu spät, so die Polizei.