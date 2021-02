Steirer mit Drogen in der Tasche randalierte in Kärnten

Polizist bei Festnahme leicht verletzt

Ein 33-jähriger Steirer hat am Montagabend in einem Mehrparteienhaus in der Kärntner Bezirksstadt St. Veit an der Glan randaliert und ist später vorübergehend festgenommen worden. In dem Haus befindet sich die Wohnung seiner Mutter, für die der Mann ein Betretungsverbot hat, berichtete die Polizei. Er stahl die Kennzeichen des Autos der Mutter und flüchtete, wurde aber dann am Bahnhof von Beamten gestellt.

Der Steirer attackierte die Polizisten, woraufhin es zur Festnahme kam. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Der 33-Jährige hatte ein Gramm der Droge Speed bei sich, wie sich dann noch herausstellte. Er wird angezeigt.