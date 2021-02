Steirer nach Familienstreit festgenommen

37-Jähriger trat Tür zu Wohnhaus ein - Ehefrau flüchtete über Balkon

Ein 37-jähriger Steirer ist am Montag nach heftigen Streits mit seiner Frau sowie Drohungen und das Auftreten einer Tür festgenommen worden. Schon vor Tagen hatten die Auseinandersetzungen mit der 38-Jährigen in Feldbach begonnen, doch die Lage entspannte sich nicht. Als er gewaltsam in das Haus eindrang, in dem sich die Frau eingeschlossen hatte, flüchtete sie über einen Balkon und rief die Polizei.

Schon Anfang Februar gab es heftigen Streit zwischen dem 37-Jährigen und seiner Frau, mit der er vier Kinder hat. Am Wochenende krachten die beiden wieder zusammen und dabei bedrohte er offenbar auch die Familie. Er verließ dann das Haus und zog zu seinem Vater, hieß es am Dienstag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Am Montag stritt das Paar erneut und der Mann wollte die 38-Jährige beim Wohnhaus zur Rede stellen. Die Frau sperrte sich aber ein. Da trat der Verdächtige die Tür auf, um zu ihr zu gelangen. Sie flüchtete daraufhin über einen Balkon, fuhr mit dem Auto davon und rief die Polizei. Der Verdächtige wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.