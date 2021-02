Steirer plünderte Hofladen-Automat und fuhr bei Flucht Landwirt an

Betrunkener wurde von Polizei gestellt - Pkw war voller steirischer Spezialitäten

Ein 51-Jähriger hat am Wochenende aus einem Hofladen-Automat in der Oststeiermark bäuerliche Spezialitäten und Bargeld gestohlen und war auf der Flucht mit seinem Pkw dem Landwirt über den Fuß gefahren. Der Mann konnte wenig später von der Polizei gestoppt werden. Er bestritt trotz einer vorliegenden Videoaufzeichnung die Tat. Der Oststeirer war zur Tatzeit betrunken. Er wird angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.

Der 51-Jährige hatte vergangenen Samstag kurz nach 22.00 Uhr versucht, die Videokamera im Bereich eines frei zugänglichen Selbstbedienungs-Hofladens in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) abzudecken. Dabei fiel diese herunter, wodurch ein Alarm ausgelöst wurde. Als die Betreiberin des Hofladens das mitbekam, lief sie gemeinsam mit ihrem Vater (49) zum Verkaufsstand. Dabei bemerkten sie ein Fahrzeug, welches gerade gewendet wurde und in der Folge auf Vater und Tochter zufuhr. Als sie versuchten den Lenker zu stoppen, hielt dieser zwar kurz an, setzte seine Fahrt jedoch unmittelbar darauf fort und fuhr dem 49-Jährigen über den linken Fuß. Dieser blieb jedoch unverletzt, da er Sicherheitsschuhe trug.

Alarmierte Polizisten hielten den 51-Jährigen rund zehn Minuten später auf der B66 in Wilhelmsdorf an. Ein Test ergab eine leichte Alkoholisierung. Im Pkw stellten die Beamten entwendete Lebensmittel - Zwiebel, Eier, Essig, Kernöl, Schinken, Würste, Schmalz, Rote Rüben, Essiggurken, Fisolen und Kartoffel - im Wert von rund 100 Euro sicher. Zudem dürfte der Mann einen geringen Wechselgeld-Betrag gestohlen haben.