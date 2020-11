Ein 38 Jahre alter Steirer ist am Freitag beim Abstieg vom Kaiserschildgipfel bei Eisenerz (Bezirk Leoben) ausgerutscht und hat sich schwer am Fußgelenk verletzt. Er hatte starke Schmerzen und konnte nicht mehr selbstständig Absteigen, berichtete die Polizei. Also setzte der Mann einen Notruf ab. Schließlich wurde er per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Kalwang eingeliefert.