Steirer stürzte auf Ski-Speedstrecke - schwer verletzt und bewusstlos

Von Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen

Ein 59-jähriger Mann aus Gratkorn (Bezirk Graz-Umgebung) ist am Dienstag beim Skifahren am Salzstiegel im weststeirischen Bezirk Voitsberg gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen davongetragen. Der Mann war mit Freunden auf einer sogenannten Speedstrecke unterwegs gewesen, diese fanden ihn bewusstlos im Schnee liegend. Er wurde von der Crew eines ÖAMTC-Rettungshubschraubers ins LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion am Aschermittwoch mitteilte.

Der Steirer war mit zwei Freunden am Salzstiegl in Hirschegg Ski fahren. Sie befuhren bereits zum dritten Mal die Speedstrecke mit einer Geschwindigkeitsmessanlage. Die zwei Freunde warteten nach dem Ziel und sahen noch, wie der 59-Jährige in die Messstrecke einfuhr. Danach verloren sie ihn aus den Augen. Da er nach einiger Zeit nicht auftauchte, machte sich einer der beiden zu Fuß bergwärts auf und fand ihn bewusstlos abseits der Speedstrecke am Boden liegend. Per Handy holte der Freund Hilfe. Der Verunglückte - er hatte einen Skihelm getragen - wurde am LKH-Universitätsklinikum intensivmedizinisch behandelt.