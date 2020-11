78-Jähriger schlug mit Kopf am Asphalt auf

Ein 78-jähriger Obersteirer ist Dienstagfrüh beim Schneiden seiner Kletterrosen im Garten von einer Leiter abgerutscht und mit dem Kopf am Asphalt aufgeschlagen. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Seine Ehefrau fand ihn und leistete Erste Hilfe. Die Rettung brachte den Mann aus der Gaal (Bezirk Murtal) in das LKH Judenburg, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.